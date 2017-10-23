Что думает Фонсека о ничье с "Динамо"?

Об этом передает пресс-служба "горняков".

По словам Фонсеки, в поединке хозяева все время пытались играть от обороны, рассчитывая на наши ошибки для проведения стремительной контратаки. Однако "динамовцы" все время держались у своих ворот, что не давало нам реализовать игровые моменты.

В этом плане оранжево-черные смотрель намного сильнее, так как приехали показать свой футбол и игру, вместо глобальной стратегии контроля мяча на поле. Поединок был очень непростым для арбитра, так как футболисты обеих команды не давали ему "отдохнуть" в плане постоянных фолов. Особенно странной была ситуация с Бутко, однако об этом можно будет говорить после просмотра повторов.

Общий счет матча на табло осталяся в нулях.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно " Шахтер" не сумел обыграть "Манчестер Сити" на выезде.