Зидан заслужил звание лучшего тренера мира

Об этом передает официальный сайт федерации.

Легендарному "Зизу" конкуренцию составили специалист лондонского "Челси" Антонио Конте и наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Зидан является коучем мадридского "Реала".

Именно благодаря работе Зидана испанцы смогли в предыдущей кампании выиграли клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

Француз единственный тренер в мире, который ыиграл ЛЧ с одним клубом два сезона подряд.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан выдвинул требование президенту клуба Флорентино Пересу.