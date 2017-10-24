09:23 24.10.2017 | Футбол | Новости
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Зидан заслужил звание лучшего тренера мира

Международная федерация футбола наградила легендарного игрока, а теперь и тренера Зинадина Зидана званием лучшего тренера мира.

Зидан заслужил звание лучшего тренера мира

Об этом передает официальный сайт федерации.

Легендарному "Зизу" конкуренцию составили специалист лондонского "Челси" Антонио Конте и наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Зидан является коучем мадридского "Реала".

Именно благодаря работе Зидана испанцы смогли в предыдущей кампании выиграли клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

Француз единственный тренер в мире, который ыиграл ЛЧ с одним клубом два сезона подряд.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан выдвинул требование президенту клуба Флорентино Пересу.


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