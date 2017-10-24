Зидан заслужил звание лучшего тренера мира

Международная федерация футбола наградила легендарного игрока, а теперь и тренера Зинадина Зидана званием лучшего тренера мира.
Об этом передает официальный сайт федерации.
Легендарному "Зизу" конкуренцию составили специалист лондонского "Челси" Антонио Конте и наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Зидан является коучем мадридского "Реала".
Именно благодаря работе Зидана испанцы смогли в предыдущей кампании выиграли клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.
Француз единственный тренер в мире, который ыиграл ЛЧ с одним клубом два сезона подряд.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан выдвинул требование президенту клуба Флорентино Пересу.