Хацкевич не доволен работой арбитров

По его словам, его подопечные выдержали игру с соперником в физическом плане на все сто процентов. Акцент был сделан на оборонительной тактике, контроле мяча и борьбы с "горняками" на каждом участке поле, так как было понимание превосходства футболистов "Шахтера" в индивидуальном исполнении.

В то же время, инцидент с Мораесо, который с удара попал в руку защитника - это абсолютная ошибка судья в плане его профессиональной компетенции, после такого тренеров увольняют, а арбитрам дают штрафы или вообще отстраняют от работы.

"Я не вижу смысла делать турнир по Украине для одной команды", - возмущенно высказался Хацкевич.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно наставник столичного "Динамо" Александр Хацкевич высказал несколько тезисов о том, с кем будут играть его подопечные в Лиге Европы (ЛЕ).