Хавбек "Зари" стал лучшим игроком УПЛ

Полузащитник луганской "Зари" Александр Андриевский стал лучшим игроков текущего осеннего сезона в рамках Украинской премьер-лиги.
Об этом передает официальный сайт организации.
Согласно информации источника, конкуренцию футболисту составили его коллеги - Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Дмитрий Поворознюк, Геннадий Орбу и Виктор Грачев.
Решающие очки спортсмен набрала благодаря своей великолепной игре в матче против "Мариуполя", где Андриевский отличился хэт-риком. Права игрока принадлежат киевскому "Динамо".
Хавбэк сумел отличиться тремя реализованными мячами в шести матчах УПЛ в составе луганской "Зари".
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно луганская " Заря" на "Арене Львов" проиграла шведскому "Эстермунду".