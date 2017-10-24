Хавбек "Зари" стал лучшим игроком УПЛ

Об этом передает официальный сайт организации.

Согласно информации источника, конкуренцию футболисту составили его коллеги - Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Дмитрий Поворознюк, Геннадий Орбу и Виктор Грачев.

Решающие очки спортсмен набрала благодаря своей великолепной игре в матче против "Мариуполя", где Андриевский отличился хэт-риком. Права игрока принадлежат киевскому "Динамо".

Хавбэк сумел отличиться тремя реализованными мячами в шести матчах УПЛ в составе луганской "Зари".

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно луганская " Заря" на "Арене Львов" проиграла шведскому "Эстермунду".