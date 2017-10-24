01:00 24.10.2017 | Футбол | Новости
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Мбаппе признан лучшим игроков Европы

Молодое дарование из "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом Европы текущего сезона. Об этом передает Tuttosport.

Мбаппе признан лучшим игроков Европы

Согласно информации источника, 18-летний легионер опередил по очкам своего визави нападающего Усмана Дембеле из "Барселоны" и 20-летнего бразильского форварда Габриэля Жезуса с "Манчестер Сити".

Мбаппе получил престижную награду Golden Boy (прототип золотого мяча для игроков до 21 года), которая вручается итальянским изданием Tuttosport. Француз победил с большим отрывом в 291 голос из 300 возможных.

Отметим результативность футболиста, Мбаппе провел за "ПСЖ" восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Мбаппе установил также рекорд ЛЧ, забив наибольшее количество голов в осеннем сезоне.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно состоялся поединок между командами "Пари Сен-Жермен" и немецким "Метцом" в рамках пятого тура чемпионата первой лиги, где дебютировал Мбаппе.


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