04:00 25.10.2017 | Футбол | Новости
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Арбитры нуждаются в помощи видеоповторов, - Инфантино

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино утверждает, что видеоповторы должны помогать судьям отслеживать все детали футбольных поединков.

Арбитры нуждаются в помощи видеоповторов, - Инфантино

Об этом передает Marca.

По словам Инфантино, в будущем ни одни чемпионат не сможет проходить без специальной видеофиксации, так как подобных случаев, когда человеческий глаз арбитра не мог определить спорный момент множество, и зачастую это сильно влияло на исход матча.

Подобная система видеофиксация была протестирована на Кубке конфедерации-2017, а также будет внедрена на Чемпионате мира-2018, который пройдет в России, видеоповторы используются в чемпионатах Германии, Италии, Бельгии и Польши.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее наставник ФИФА Джанни Инфантино настоял на увольнении главы арбитражной палаты комитета по этике организации Ханса-Йоахима Эккерта и председателя следственной палаты комитета Корнеля Борбели.


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