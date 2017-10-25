13:22 25.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Чего стоит ожидать от матча "Заря"-"Шахтер"

Сегодня на запорожской “Славутич-Арене” в рамках одной восьмой финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" сыграет с луганчанами из "Зари". 

Чего стоит ожидать от матча

Об этом сообщается на официальном сайт ФФУ.

У "горняков" потери, на поле на выйдут игроки Сергей Кривцов, Бернард, Дарио Срна и Азеведо, что даст дополнительное преимущество для "Зари". Футбольные эксперты в одни голос отмечают высокий уровень каждого из игроков "Шахтера", а потому букмекеры отдают победу оранжево-черным.

Правда у “Зари” из-за травм отсутствуют Василий Прийма, Владислав Калитвинцев и Андрей Пилявский, так что главному тренеру команды придется прибегнуть к дополнительным ротациям для усиления собственной защиты.

Матч рассудит главный арбитр из Харькова Анатолий Абдула. Его ассистентами будут киевляне Максим Чос и Леонид Ярмолинский.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно "Динамо" и " Шахтер" сыграли в ничью.


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