Чего стоит ожидать от матча "Заря"-"Шахтер"

Сегодня на запорожской “Славутич-Арене” в рамках одной восьмой финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" сыграет с луганчанами из "Зари".
Об этом сообщается на официальном сайт ФФУ.
У "горняков" потери, на поле на выйдут игроки Сергей Кривцов, Бернард, Дарио Срна и Азеведо, что даст дополнительное преимущество для "Зари". Футбольные эксперты в одни голос отмечают высокий уровень каждого из игроков "Шахтера", а потому букмекеры отдают победу оранжево-черным.
Правда у “Зари” из-за травм отсутствуют Василий Прийма, Владислав Калитвинцев и Андрей Пилявский, так что главному тренеру команды придется прибегнуть к дополнительным ротациям для усиления собственной защиты.
Матч рассудит главный арбитр из Харькова Анатолий Абдула. Его ассистентами будут киевляне Максим Чос и Леонид Ярмолинский.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно "Динамо" и " Шахтер" сыграли в ничью.