Матч Украина-Словения пройдет во Львове

В Словацкой футбольной федерации подтвердили информацию о том, что футбольный спарринг пройдет на "Арене Львов". Об этом передает официальный сайт организации.
Согласно информации ведомства, матч запланирован на 10 ноября, где словакам предстоит сыграть на выезде без поддержки родных трибун. Однако ФФУ еще не уверена в том, что матч состоится на львовской "Арене". Рассматривается еще два варианта стадионов в Одессе и Киеве.
В свою очередь, футбольные эксперты считают, что сам стадион не сможет вместить нужное количество болельщиков и фанатов.
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко уже выписал шесть легионеров для проведения матча со словаками. Наставник поставил задачу перед футболистами - выход в основную сетку Лиги Европы.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Международная футбольная ассоциация опубликовала новый рейтинг футбольных стран, а которых украинцы приблизились к Бельгии.