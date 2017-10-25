Матч Украина-Словения пройдет во Львове

Согласно информации ведомства, матч запланирован на 10 ноября, где словакам предстоит сыграть на выезде без поддержки родных трибун. Однако ФФУ еще не уверена в том, что матч состоится на львовской "Арене". Рассматривается еще два варианта стадионов в Одессе и Киеве.

В свою очередь, футбольные эксперты считают, что сам стадион не сможет вместить нужное количество болельщиков и фанатов.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко уже выписал шесть легионеров для проведения матча со словаками. Наставник поставил задачу перед футболистами - выход в основную сетку Лиги Европы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Международная футбольная ассоциация опубликовала новый рейтинг футбольных стран, а которых украинцы приблизились к Бельгии.