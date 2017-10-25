Престижная награда Пушкаша досталась игроку "Арсенала"

Международная федерация футбола определилась с именем победителя и получателя награды Ференца Пушкаша за лучший гол в этом сезоне.
Об этом передает официальный сацт ФИФА.
Приз достался игроку "Арсенала" Оливье Жиру, который отличился куражным голом в матче против "Кристал Пэлес". В голосовании ему противостояли Дейну Кастельянос из Венесуэлы и вратарь южноафриканской "Барокко" Оскарине Масулуке.
В списке триумфаторов ФИФА в текущем сезоне оказался француз Зинадин Зидан, которого признали лучшим тренером. Зизу тренирует мадридский "Реал". Федерация наградила молодого легионера из французского ПСЖ Килиана Мбаппе престижным кубком за рекордное количество голов забитых в рамках одного сезона.
Как сообщалось в " УРА-Информ", сегодня Международная футбольная федерация назвала 11 футболистов, которые могли бы составить "идеальную" команду.