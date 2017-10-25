Зинченко показал себя в "Мансити"

Об этом передает официальный сайт команды.

Зинченко сыграл в в четвертом раунде Кубка английской Лиги против "Вулферхемптона". Примечательно, что обе английские команды показали достойную игру и "горожане" не смогли задавить соперника в основное время и довели игру до спарринг до серии пенальти.

Футболист сыграл на позиции левого защитника, что весьма непривычно для его основного амплуа, однако украинец исполнил свою роль на все сто процентов. Гвардиола до самого конца не менял Зинченко, а сам игрок сыграл и дополнительные 30 минут.

Общий счет встречи - 4:1 в пользу "Мансити".

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно английский " Манчестер Сити" принимал у себя гостей из донецкого "Шахтера". Результат матча закончился не в пользу украинцев.