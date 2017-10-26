Буффон готов попрощаться с фанатами

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Джи-Джи заявил, что не боится будущего и уверен в том, что и так достиг многого, единственное, что может его остановить так это победа в Лиге чемпионов. Это будет стимулировать его побороться в составе сборной за кубок Чемпионов мира, который он уже однажды поднимал 11 лет назад. Голкипер желает заняться внеигровой деятельностью, попробовать себя в новом амплуа.

Напомним, Буффон был признан лучшим вратарем 2017 по версии ФИФА, вратарь 10 раз одерживал победу в Серии А, но ни разу не сумел завоевать титул победителя Лиги чемпионов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отстоял в воротах команды 110 матчей в рамках Лиги Чемпионов.