09:23 26.10.2017 | Футбол | Новости
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Буффон готов попрощаться с фанатами

Главный вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон готовится к завершению своей звездной карьеры.

Буффон готов попрощаться с фанатами

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Джи-Джи заявил, что не боится будущего и уверен в том, что и так достиг многого, единственное, что может его остановить так это победа в Лиге чемпионов. Это будет стимулировать его побороться в составе сборной за кубок Чемпионов мира, который он уже однажды поднимал 11 лет назад. Голкипер желает заняться внеигровой деятельностью, попробовать себя в новом амплуа.

Напомним, Буффон был признан лучшим вратарем 2017 по версии ФИФА, вратарь 10 раз одерживал победу в Серии А, но ни разу не сумел завоевать титул победителя Лиги чемпионов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отстоял в воротах команды 110 матчей в рамках Лиги Чемпионов.


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