Как будут наказывать особо "строптивых" нарушителей в рядах украинских футболистов

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины ввел новые наказания за умышленное нарушение правил футболистами.
Об этом передает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Представители исполнительного комитета приняли во внимание регламентные нормы UEFA и FIFA, приняв решение ужесточить штрафы против футболистов, которые умышленно получают желтую или красную карточку. Кроме того, будут применяться специальные санкции в виде отстранения от игры футболиста на срок от одного до двух матчей за нарушения подобных правил.
Особо матёрых нарушителей будут наказывать на более длительные сроки. На данный момент в Украине игрок получает дисквалификацию на один матч после четырех предупреждений во внутренних соревнованиях.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Украине начал работу первый завод по производству покрытия для футбольных полей при поддержке ФФУ.