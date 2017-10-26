11:41 26.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Как будут наказывать особо "строптивых" нарушителей в рядах украинских футболистов

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины ввел новые наказания за умышленное нарушение правил футболистами. 

Как будут наказывать особо

Об этом передает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Представители исполнительного комитета приняли во внимание регламентные нормы UEFA и FIFA, приняв решение ужесточить штрафы против футболистов, которые умышленно получают желтую или красную карточку. Кроме того, будут применяться специальные санкции в виде отстранения от игры футболиста на срок от одного до двух матчей за нарушения подобных правил.

Особо матёрых нарушителей будут наказывать на более длительные сроки. На данный момент в Украине игрок получает дисквалификацию на один матч после четырех предупреждений во внутренних соревнованиях.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Украине начал работу первый завод по производству покрытия для футбольных полей при поддержке ФФУ.


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