01:00 26.10.2017 | Футбол | Новости
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Каким мячом будут играть футболисты на ЧМ-2018

Презентация нового мяча Чемпионата мира по футболу 2018 года запланировано на девятого ноября. Об этом передает ТАСС.

Каким мячом будут играть футболисты на ЧМ-2018

Дизайн футбольного аксессуара разработан компанией Adidas. Футбольный символ также будет присутствовать на жеребьевке команд, которая пройдет первого декабря в российской столице.

Название мяча еще официально не вышло в свет, но мяч Кубка конфедераций, который также проходил в России именовали - "Красавой". Все футбольные спарринги будут проходить на разных стадионах страны - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.

Напомним, что украинская сборная не смогла пробиться в основную сетку турнира, проиграв Хорватии и Исландии в "сухую".

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно украинские паралимпийцы стали чемпионом мира по футболу.


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