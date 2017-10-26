Каким мячом будут играть футболисты на ЧМ-2018

Дизайн футбольного аксессуара разработан компанией Adidas. Футбольный символ также будет присутствовать на жеребьевке команд, которая пройдет первого декабря в российской столице.

Название мяча еще официально не вышло в свет, но мяч Кубка конфедераций, который также проходил в России именовали - "Красавой". Все футбольные спарринги будут проходить на разных стадионах страны - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.

Напомним, что украинская сборная не смогла пробиться в основную сетку турнира, проиграв Хорватии и Исландии в "сухую".

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно украинские паралимпийцы стали чемпионом мира по футболу.