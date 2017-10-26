Каким мячом будут играть футболисты на ЧМ-2018

Презентация нового мяча Чемпионата мира по футболу 2018 года запланировано на девятого ноября. Об этом передает ТАСС.
Дизайн футбольного аксессуара разработан компанией Adidas. Футбольный символ также будет присутствовать на жеребьевке команд, которая пройдет первого декабря в российской столице.
Название мяча еще официально не вышло в свет, но мяч Кубка конфедераций, который также проходил в России именовали - "Красавой". Все футбольные спарринги будут проходить на разных стадионах страны - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.
Напомним, что украинская сборная не смогла пробиться в основную сетку турнира, проиграв Хорватии и Исландии в "сухую".
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно украинские паралимпийцы стали чемпионом мира по футболу.