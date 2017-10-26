Украинский футболист удостоился высокой награды за помощь бойцам АТО - ФОТО

Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Facebook.

По словам Зозули, эта медаль посвящена каждом бойцу, каждому ребенку, который пишет письмо и отправляет его на войну. Каждой бабушке, которая своими старенькими руками вяжет носки, шарфы. А также каждому украинцу, который не остался равнодушным и помогает нашей армии и добровольцам, добавал футболист.

"Друзья, я очень горжусь тем, что еще остались люди, которым не безразлично то, что происходит на востоке страны! Спасибо всем вам", - написал Зозуля.

Кстати, Роман Зозуля уже длительное время активно участвует в поддержке бойцов, которые находятся в АТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина на данном этапе - единственная страна, адаптировавшая Венский договор-2011 в современных условиях, которая устроила 25 сверхквотных инспекций в зоне АТО.