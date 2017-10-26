"Верес" стал первым участником 1/4 финала Кубка Украины

Как отмечается, "Верес" в 1/8 финала обьграл киевский "Арсенал" с минимальным счетом 1:0. Также известно, что на 19 минуте единственный гол в матче забил Евгений Морозенко.

А уже на 42 минуте команда забила второй раз, но лайнсмен зафиксировал вне игры в Палагнюка.

Добавим, что во втором тайме хозяева с поражением не смирились, создав у ворот Бандуры несколько опасных моментов. На 75 минуте точно взлета пробил Эсеола, но из офсайда. Еще один голевой момент был на 86 минуте, когда наш голкипер вытащил мяч из-под перекладины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во втором туре немецкий "Шальке" смогли обыграть своего соперника на выезде. "Шальке" разгромили "Веен" со счетом - 3:1. В первом тайме преимущество сразу получили коллеги Коноплянки, на 26-ой минуте гол загнал в ворота соперника Ди Санто, а на 30-ой минуте гол забил Бургшталлер.