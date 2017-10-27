Эммерсона вызвали в Конго для участия в квалификации на ЧМ-2018

Эммерсон займет шкафчик национальной сборной уже на следующей неделе. На счету африканца один матч и один гол в составе национальной команды. Ему предстоит помочь пробиться в основную часть Мундиаля-2018, который пройдет в России, в поединке против сборной Уганды.

Эммерсон в нынешнем сезоне провел за "Олимпик" восемь поединков в УПЛ, однако голами футболист похвастаться покамест не может. Отметим поведение легионера, он в нынешнем сезоне не получил ни одного "горчичника".

Напомним, что украинская сборная под руководством Андрея Шевченко не смогла выйти в основную часть чемпионата, уступив сборным Хорватии и Исландии со счетом - 2:0, 2:0.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно донецкий " Олимпик" на домашнем стадионе минимально сумел выбороть победу в поединке против "Зирки".