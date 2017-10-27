01:00 27.10.2017 | Футбол | Новости
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Эммерсона вызвали в Конго для участия в квалификации на ЧМ-2018

Национальная сборная Конго вызвала в свои ряды игрока донецкого "Олимпика" Эммерсона. Об этом передает официальный сайт команды.

Эммерсона вызвали в Конго для участия в квалификации на ЧМ-2018

Эммерсон займет шкафчик национальной сборной уже на следующей неделе. На счету африканца один матч и один гол в составе национальной команды. Ему предстоит помочь пробиться в основную часть Мундиаля-2018, который пройдет в России, в поединке против сборной Уганды.

Эммерсон в нынешнем сезоне провел за "Олимпик" восемь поединков в УПЛ, однако голами футболист похвастаться покамест не может. Отметим поведение легионера, он в нынешнем сезоне не получил ни одного "горчичника".

Напомним, что украинская сборная под руководством Андрея Шевченко не смогла выйти в основную часть чемпионата, уступив сборным Хорватии и Исландии со счетом - 2:0, 2:0.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно донецкий " Олимпик" на домашнем стадионе минимально сумел выбороть победу в поединке против "Зирки".


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