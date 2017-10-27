06:00 27.10.2017 | Футбол | Новости
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Гвардиола поведал о деталях матча с "Вулверхэмптоном"

Испанский тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы его команды над "Вулверхэмптоном".

Гвардиола поведал о деталях матча с

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Нам необходимо было реализовать несколько "острых" моментов, которые у нас были в первом тайме, однако защита соперника играла очень слаженно, контролирую штрафную площадку вдоль и поперек, отмечает тренер "горожан".

Своей игрою порадовали болельщиков и тренерский штаб Зинченко, Яйа Туре, Даниил, украинец не растерялся и показал свой опыт контроля пространства и продемонстрировал высокий уровень выносливости.

"Мы очень часто проводим спарринги по 120-ть минут, это физически тяжело, особенно, если к вас игра через несколько дней", - подчеркнул Гвардиола.

Общий счет матча закончился серией пенальти - 4:1.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно английский " Манчестер Сити" принимал у себя гостей из донецкого "Шахтера". 


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