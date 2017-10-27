Гвардиола поведал о деталях матча с "Вулверхэмптоном"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Нам необходимо было реализовать несколько "острых" моментов, которые у нас были в первом тайме, однако защита соперника играла очень слаженно, контролирую штрафную площадку вдоль и поперек, отмечает тренер "горожан".

Своей игрою порадовали болельщиков и тренерский штаб Зинченко, Яйа Туре, Даниил, украинец не растерялся и показал свой опыт контроля пространства и продемонстрировал высокий уровень выносливости.

"Мы очень часто проводим спарринги по 120-ть минут, это физически тяжело, особенно, если к вас игра через несколько дней", - подчеркнул Гвардиола.

Общий счет матча закончился серией пенальти - 4:1.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно английский " Манчестер Сити" принимал у себя гостей из донецкого "Шахтера".