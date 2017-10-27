03:00 27.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Украина готова к матчу со Словакией, - Шевченко

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко подал в заявку на поединок со сборной Словакии 21 игрока.

Украина готова к матчу со Словакией, - Шевченко

Об этом передает ФФУ.

Шевченко покамест не обьявил о позиционных ротациях, однако в заявке числяться имена двух дебютантов - Александр Андриевский с луганской "Зари" и нападающий полтавской "Ворсклы" - Юрий Коломоец.

Список заявленых футболистов выглядит следующим образом: два голкипера - Андрей Пятов и Максим Коваль; защита - Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Евгений Хачериди, Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Александр Кучер, Александр Караваев; полузащита - Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Марлос, Андрей Ярмоленко, Руслан Ротань, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский, Александр Андриевский.

Нападающих на этот раз на поле не так много - Артем Кравец ("Динамо") и Юрий Коломоец ("Ворскла").

Как сообщалось в " УРА-Информ", в Словацкой футбольной федерации подтвердили информацию о том, что футбольный спарринг пройдет на "Арене Львов".


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