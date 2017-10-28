Ротань готовится стать тренером

Об этом он рассказал в эфире FootballHub.

Ротань покамест не собирается менять амплуа игрока на тренерское, а продолжит играть в составе своего клуба. Футболист отмечает, что для него прохождение курсов стало обыкновенным опытом, который пригодится любому футболисту. Вместе с ним также учились Сергей Назаренко, Андрей Воробей.

"Мы проходили лекционный материал в течении года, а затем сдавали экзамены", - говорит Руслан Ротань. Всего на экзамене было три вопроса, плюс дополнительные задачи от тренеров. Тренерская лицензия "А" нужна для дальнейшего обучения на тренерскую лицензию "PRO".

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее капитан и полузащитник сборной Украины Руслан Ротань получил травму в полуфинальном матче Кубка Украины с "Шахтером". Ныне игрок полностью оправился от травмы.