Сколько получат победители ЧМ-2018

На сегодняшней футбольной конференции в Индии представители ФИФА решили увеличить призовой фонд турнира на общую сумму в 400 млн долларов. На конференции было проголосовано за ратификацию решения Бюро совета от шестого сентября 2017 года утвердить расширенные Правила проведения торгов для чемпионата мира по футболу 2026.

Напомним, что победитель прошлого Чемпионата мира - сборная Германии получила 25 млн долларов, финалист (сборная Аргентины) - 25 млн, бронзовый призер (сборная Нидерландов) - 22 млн.

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее Международная футбольная федерация назвала 11 футболистов, которые могли бы составить "идеальную" команду.