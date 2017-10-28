У "Лестера" появился новый тренер

Об этом передает официальный сайт команды.

Руководство клуба относительно недавно решило разорвать контракт с исполняющим обязанности Крейгом Шекспиром в связи с неудовлетворительными результатами клуба в прошлых сезонах Английской премьер-лиги.

В то же время, пост наставником "лисов" был назначен французский специалист Клод Пюэль. Француз ранее тренировал "Монако", "Лион" и "Саутгемптон". Особо успешными результатами клубы похвастаться не могут.

Первый матч под руководством француза "Лестер" проведут в 29-го октября против "Эвертона". На данный момент команда занимает лишь 14-ую строчку в рейтинговом табло АПЛ.

Как сообщалось в " УРА-Информ", полузащитник Адриен Силва занял шкафчик английского " Лестера" и начал тренироваться вместе с командой.