18:23 29.10.2017 | Футбол | Новости
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"Барселона" катком прокатилась по испанскому "Атлетико"

Каталонская "Барселона" в рамках престижного испанского турнира Примеры разгромила "Атлетико" из Бильбао. Об этом передает официальный сайт клуба.

Каталонцам поединок показался "легкой морской прогулкой", так как мяч все время находился в ногах футболистов "барсы". В первом тайме Хорди Альба прострелил на аргентинского маэстро Месси, и тот уже в одно касание направил мяч четко в створ ворот, счет - 1:0. Далее на компенсированной минуте Паулиньйо перехитрил вратаря соперника, и с паса Суареса добавил дополнительной очко на табло в пользу "Барселоны". Общий счет встречи - 2:0.

На данном этапе турнира "сине-гранатовые" в 10 матчах выиграли девять и с 28 пунктами возглавляют турнирную таблицу. 

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Каталонская " Барселона" смогла нанести поражение греческому "Олимпиакосу" в рамках турнира Лиги Чемпионов.


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