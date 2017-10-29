"Барселона" катком прокатилась по испанскому "Атлетико"

Каталонцам поединок показался "легкой морской прогулкой", так как мяч все время находился в ногах футболистов "барсы". В первом тайме Хорди Альба прострелил на аргентинского маэстро Месси, и тот уже в одно касание направил мяч четко в створ ворот, счет - 1:0. Далее на компенсированной минуте Паулиньйо перехитрил вратаря соперника, и с паса Суареса добавил дополнительной очко на табло в пользу "Барселоны". Общий счет встречи - 2:0.

На данном этапе турнира "сине-гранатовые" в 10 матчах выиграли девять и с 28 пунктами возглавляют турнирную таблицу.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Каталонская " Барселона" смогла нанести поражение греческому "Олимпиакосу" в рамках турнира Лиги Чемпионов.