14:52 30.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Ротань поведал о своем переходе в луганскую "Зарю"

Полузащитник пражской "Славии" Руслан Ротань рассказал о том, почему он захотел перейти в луганскую "Зарю".

Ротань поведал о своем переходе в луганскую

Об этом футболист заявил в эфире программы "Профутбол".

Ротань заявил, что главной мотивацией для перехода именно в состав "Зари" для него стала позиция и отношение главного тренера Юрия Верныдуба к своим подопечным. Мне очень импонировала стратегия тренера, его тактики и качество тренировок, клуб выбрал лишь из-за него, однако было тяжело снимать футболку родного "Днепра".

Ранее Ротань прошел тренерские курсы и в СМИ начали ходить слухи об окончании карьеры игрока, но сам футболист заверил, что у него есть еще "порох в пороховницах", и что он будет пробовать себя в качестве игрока.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно полузащитник "Спарты" Руслан Ротань получил тренерскую лицензию.


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