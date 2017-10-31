ФФУ будет карать за "слив" матчей

Об этом передает Sporteconomy.it.

Главной задачей экспертов этой комиссии будет слежка за подозрительными ставками в букмекерских конторах, введение штрафов или пожизненное исключение "вилочников", а также оценка игровых действий в матчах.

Куратором комиссии будет Иван Шевченко, который занимает должность прокурора, его команду пополнят специалисты из итальянского "Ювентуса" и "Наполи", а также несколько иностранных экс-арбитров и тренерских специалистов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно при поддержке ФФУ в стране начал работу первый завод по производству покрытия для футбольных полей.