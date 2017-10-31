11:54 31.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100177732:roman

ФФУ будет карать за "слив" матчей

Федерация футбола Украины инициирует создание специальной комиссии по разбирательству в делах о подозрительных матчах.

ФФУ будет карать за

Об этом передает Sporteconomy.it.

Главной задачей экспертов этой комиссии будет слежка за подозрительными ставками в букмекерских конторах, введение штрафов или пожизненное исключение "вилочников", а также оценка игровых действий в матчах.

Куратором комиссии будет Иван Шевченко, который занимает должность прокурора, его команду пополнят специалисты из итальянского "Ювентуса" и "Наполи", а также несколько иностранных экс-арбитров и тренерских специалистов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно при поддержке ФФУ в стране начал работу первый завод по производству покрытия для футбольных полей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив