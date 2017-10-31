С кем будут играть украинский "Шахтер" и "Динамо" в четвертьфинале КУ

Об этом передает официальный сайт ФФУ.

В списке возможных соперников присутствовали пять команд Премьер-Лиги, одна команда из Первой Лиги и две со второй. В результате следующими соперниками для футбольных тяжеловесов оказались: "Ворскла" - ФК "Мариуполь", "Десна" Чернигов - "Динамо", "Шахтер" - "Верес".

Футбольные эксперты утверждают, что для обеих команд есть большие шансы, чтобы пробиться в полуфинал чемпионата, соперник у дончан выглядит значительно серьезнее, нежели у бело-синих.

Ранее киевское "Динамо" провело встречу с швейцарским "Янг Бойз" при поддержке родных трибун на стадионе НСК "Олимпийский", где рассталась с соперником в ничью.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно "Динамо" и "Шахтер" сыграли в ничью.