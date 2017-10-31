14:49 31.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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С кем будут играть украинский "Шахтер" и "Динамо" в четвертьфинале КУ

Сегодня, 31 октября в Доме футбола Украины прошла жеребьевка, которая определила следующих соперников для донецкого "Шахтера" и столичного "Динамо" в рамках одной четвертой финала Кубка Украины по футболу.

С кем будут играть украинский

Об этом передает официальный сайт ФФУ.

В списке возможных соперников присутствовали пять команд Премьер-Лиги, одна команда из Первой Лиги и две со второй. В результате следующими соперниками для футбольных тяжеловесов оказались: "Ворскла" - ФК "Мариуполь", "Десна" Чернигов - "Динамо", "Шахтер" - "Верес".

Футбольные эксперты утверждают, что для обеих команд есть большие шансы, чтобы пробиться в полуфинал чемпионата, соперник у дончан выглядит значительно серьезнее, нежели у бело-синих.

Ранее киевское "Динамо" провело встречу с швейцарским "Янг Бойз" при поддержке родных трибун на стадионе НСК "Олимпийский", где рассталась с соперником в ничью.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно "Динамо" и "Шахтер" сыграли в ничью.


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