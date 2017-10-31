Видаль может снова надеть футболку "Севильи"

Руководство "Севильи" попробует переманить игрока каталонской "Барселоны" Алейкса Видаля к себе в следующее трансферное окно.
Об этом передает издание Sport.es.
Спортивный директор "Севильи" Оскар Ариаса постоянно проводит мониторинг на возможность возвращения защитника, однако необходимо будет потратиться не только на покупку самого футболиста, но и заплатить сумму трансферной компенсации.
На данный момент Видаль попал в немилость в глазах главного тренера Луиса Энрике, он все меньше стал выходить на поле, постоянно нося манишку запасных. В нынешнем сезоне под руководством Эрнесто Вальверде испанец провел семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее после поражения сборной Чили за выход на чемпионат мира Видаль завершил карьеру в сборной.