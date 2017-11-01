Будем пробовать обыграть "Шахтер", - Бронкхорст

Об этом передает официальный сайт "горняков".

Тренер считает, что несмотря на поражения "Шахтеру", "Аяксу" и "Роде", игроки остаются в хорошей форме и не проседают по морали. У дончан прекрасные исполнители, так что шансов на победу у нас немного, однако показать хорошую игру мы сможем, дабы сохранить за собой возможность пробиться в Лигу Европы.

Наставник похвалил "Шахтер", так как они сейчас кажутся самыми сильными соперниками в группе, а потому нам нужно будет продемонстрировать стопроцентную самоотдачу, так как соперник силен своей командной игрой.

Как сообщалось в " УРА-Информ", "Фейеноорд" провел семь матчей, трижды одержав победу, два раза команда потерпела поражение и один раз сыграла в ничью.