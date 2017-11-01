Наставник сборной Франции по футболу продлил контракт до 2020 года

Теперь Дешам сможет руководить национальной командой до окончания чемпионата Европы-2020, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.

Кроме того, французский наставник будет работать с ней на чемпионате мира-2018 в России.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года, под его руководством французы стали серебряными призерами домашнего Евро-2016. На чемпионате мира-2014 в Бразилии сборная Франции проиграла будущим чемпионам немцам в четвертьфинале - 0:1.

Ранее 49-летний специалист тренировал "Монако", туринский "Ювентус" и "Марсель", который Дешам привел к победе в чемпионате Франции и трем победам в Кубке французской лиги. В качестве игрока Дешам стал чемпионом мира и Европы в составе "трехцветных".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник пражской "Славии" Руслан Ротань рассказал о том, почему он захотел перейти в луганскую "Зарю".