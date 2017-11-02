"Динамо" в одном шаге от попадания в основную сетку ЛЕ

Матч имеет особую важность для бело-синих, так как украинцам необходимо только побеждать для того, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы. В этом сезоне команды встретятся уже в третий раз. В первом спарринге киевляне смогли разгромить соперника со счетом 3:1, однако уже на выезде в сентября "Динамо" уступило швейцарцам в сухую - 2:0.

Как выяснилось, "Динамо" в 11 матчах с клубами из Швейцарии составляет пять побед, три ничьи, три поражения. Поединок стартует сегодня вечером в 20:00, а главный арбитр - 45-летний француз Тони Шапрон.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно " Динамо" и "Шахтер" сыграли в ничью.