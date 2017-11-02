14:23 02.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Марлос может стать лучшим игроков текущего сезона

Хав-бэк сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марлос может стать лучшим игроком Лиги Чемпионов.

Марлос может стать лучшим игроков текущего сезона

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Марлос отметился во вчерашнем матче против "Фейенорда", успешно реализовав дубль в ворота соперника. Футболист также занял первое место по результативности ударов в створ ворот и количестве передач и ассистов.

Общий счет встречи на табло показал - 3:1 в пользу дончан.

Кроме того, на звание лучшего игрока текущего сезона ЛЧ претендуют: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Левен Курзава (ПСЖ) и Кингсли Коман ("Бавария").

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно наставник футбольного клуба " Шахтер" Пауло Фонсека рассказал о деталях получения бразильским хав-бэком украинского гражданства.


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