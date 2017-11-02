Марлос может стать лучшим игроков текущего сезона

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Марлос отметился во вчерашнем матче против "Фейенорда", успешно реализовав дубль в ворота соперника. Футболист также занял первое место по результативности ударов в створ ворот и количестве передач и ассистов.

Общий счет встречи на табло показал - 3:1 в пользу дончан.

Кроме того, на звание лучшего игрока текущего сезона ЛЧ претендуют: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Левен Курзава (ПСЖ) и Кингсли Коман ("Бавария").

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно наставник футбольного клуба " Шахтер" Пауло Фонсека рассказал о деталях получения бразильским хав-бэком украинского гражданства.