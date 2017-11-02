"МЮ" одержал четвертую побуду под ряд в Лиге Чемпионов

Первый тайм стартовал довольно спокойно, каждая из сторон пыталась играть в своб игру и контролировать мяч. Однако уже в середине тайма Марсиалю удалось пободаться в штрафной зоне соперника и заработать 11-метрвый удар. Тут стоит отметить прекрасный сейв голкипера "Бенфики".

Англичане не ушли в раздевалку без реализованного гола, Матчи решился на дальний удар и мяч от стойки попал в спину вратарю Свилару, и вкатился в сетку.

Второй тайм оказался за "красными". Блинд уже второй раз за матч предоставил команде шанс на реализацию пенальти, и на этот раз вратарь не сумел угадать направление футбольног снаряда.

Таким образом, в “МЮ” стопроцентный показатель 12 очков и первая ступенька группы А.

Как сообщалось в " УРА-Информ", нападающий Уэйн Руни скорее всего может вернуться в " Манчестер Юнайтед" в качестве посла клуба.