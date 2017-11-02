01:00 02.11.2017 | Футбол | Новости
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"Рома" в ноль обыграла "Челси"

В рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов в Риме встретились местная "Рома" и английский "Челси".

Об этом передает официальный сайт "Челси".

Тайм начался очень сумбурно для гостей, так как уже на 30-ой секунде римлянин Коларов отдал передачу на Джеко, а тот уже с головы подал снаряд на Эль-Шаарави. Футболист без труда пробил мяч в створ ворот и открыл счет на табло.

В середине первого тайма Наингголан пробрался в штрафную соперника и отдал передачу на фланг, где защита синих просто-напросто проворонила мяч и тот оказался в ногах Эль-Шаарави. Спортсмен легко пробил вратаря хозяев.

Последний гол оформил Педро, который разыграл мяч в одно касание с Перотти и Фабрегасом и легко реализовал гол в створ ворот гостей. Для Фабрегаса это был уже сотый матч в рамках ЛЧ.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о переходе полузащитника Мохамеда Салаха из итальянской " Ромы".


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