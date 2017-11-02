15:16 02.11.2017 | Футбол | Новости
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Роналду не хочет переподписывать контракт с "Реалом"

Нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду заявил, что его устраивают условия действующего контракта с "Реалом". Поэтому, португальский футболист не собирается в ближайшие время переподписывать соглашение.

Роналду не хочет переподписывать контракт с

Об этом сообщает Football Espana.

Как отмечается, в игрока есть еще четыре года по действующему контракту, и этого вполне достаточно для него. "Я не хочу нового контракта. Я доволен тем, что у меня есть", - отметил Роналду.

В свою очередь президент мадридцев Флорентино Переса заявил, что Роналду покинет "Реал", если за него заплатят сумму отступных в размере одного миллиарда евро.

Добавим, Роналду перебрался в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед". С тех пор португалец провел за мадридцев 271 матч, забив в них 286 мячей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвард мадридского "Реала"  Криштиану Роналду решил покинуть сборную Португалии и заняться воспитанием новорожденных детей.


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