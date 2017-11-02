"Шахтер" во второй раз обыграл "Фейеноорд" в групповом раунде Лиги чемпионов

Матч состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 3:1. Вместе с тем счет на 12 минуте открыл форвард гостей Николай Йоргенсен.

Но уже через три минуты Феррейра сравнивает счет, а еще через несколько минут "Шахтер" вышел вперед благодаря голу Марлоса.

Затем на 68 минуте Марлос повторил дубль, который привет команду у победе.

Таким образом, Донецкий клуб одержал третью победу в групповом раунде Лиги чемпионов и обеспечивает себе место в еврокубковой весне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне главный тренер роттердамского " Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст рассказал журналистам о расстановке приоритетов накануне матча с донецким "Шахтером".