08:32 02.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Шахтер" во второй раз обыграл "Фейеноорд" в групповом раунде Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 1 ноября, обыграл роттердамский "Фейеноорд" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18.

Матч состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 3:1. Вместе с тем счет на 12 минуте открыл форвард гостей Николай Йоргенсен.

Но уже через три минуты Феррейра сравнивает счет, а еще через несколько минут "Шахтер" вышел вперед благодаря голу Марлоса.

Затем на 68 минуте Марлос повторил дубль, который привет команду у победе.

Таким образом, Донецкий клуб одержал третью победу в групповом раунде Лиги чемпионов и обеспечивает себе место в еврокубковой весне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне главный тренер роттердамского " Фейеноорда" Джованни ван Бронкхорст рассказал журналистам о расстановке приоритетов накануне матча с донецким "Шахтером".


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