Вернется ли Неймар в родную "Барселону"?

Об этом передает Marca.

Неймар недавно поконфликтовал в главным наставников французских футболистов из ПСЖ Унаи Эмери. Бразилец перестал чувствовать поддержку своих коллег по команде, а сам игрок недоволен обстановкой в Париже.

Вальверде готов сделать двойное сальто, если Неймар вернется в Каталонию, однако об этом говорить довольно рано, пусть даже эта тема и широко в последнее время освещается в СМИ. О каких-бы то нибыло конкретных материях можно будет говорить лишь во время зимнего трансферного сезона.

Напомним, что Неймар один из самых дорогих футболистов мира, он перешел в состав "Пари Сен-Жермен" летом этого года за 222 млн евро.

Как сообщалось в " УРА-Информ", конфликт с тренером у нападающего произошел после того, как Эмире не разрешил провести ему тренировочный день вместе с брюссельским "Андерлехтом".