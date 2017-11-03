"Динамо" взяло реванш у "Янг Бойз" за вылет из Лиги чемпионов

Матч состоялся в Берне на "Стад де Сюисс" и завершился со счетом 1:0. Таким образом, "динамовцы" взяли реванш у швейцарского клуба за вылет из Лиги чемпионов.

Вместе с тем первый тайм закончился вничью. Единственный гол в этой встрече на 70 минуте забил Виталий Буяльский с передачи Дерлиса Гонсалеса.

При этом в параллельном поединке "Партизан" у себя дома одолел "Скендербеу" со счетом 2:0.

Теперь турнирное положение в группе B выглядит таким образом: "Динамо" имеет десять очков, "Партизан" - пять, "Янг Бойз" - три, "Скендербеу" - два. Таким образом, киевский клуб досрочно выходит в 1/16 Лиги Европы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, донецкий " Шахтер" в среду, 1 ноября, обыграл роттердамский "Фейеноорд" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18. Матч состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 3:1.

Таким образом, донецкий клуб одержал третью победу в групповом раунде Лиги чемпионов и обеспечивает себе место в еврокубковой весне.