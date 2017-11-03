Ракицкий не будет играть против сборной Словакии

Об этом передает zbirna.com.

Футболист не смог выступить в недавнем поединке против "Стали", а также не сумел сыграть с киевским "Динамо" и "Мариуполем", однако в матче против сборной Хорватии центральный хав-бэк был готов в полной форме, несмотря на травму колена. Правда, участие в спарринге только усугубило больное колено Ракицкого.

Теперь же "боевым щитом" украинцев остаются три игрока - Евгений Хачериди из "Динамо", Иван Ордец из "Шахтера" и Александр Кучер из "Кайсериспора". Будет ли Шевченко подзывать дополнительные силы для линии защиты покамест не известно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно английский "Манчестер Сити" принимал у себя гостей из донецкого "Шахтера", Ракицкий оборонял штрафную украинцев.