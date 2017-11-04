Буяльский главный претендент на звание игрока недели

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Эксперты высоко оценили решающий гол, который хав-бэк реализовал в ворота швейцарского "Янг Бойз", однако его коллега Марлос также в списке возможных получателей престижной награды. Он отметился шикарным дублем в матче против недирландского "Фейенорда".

Конкуренцию нашим ребятам составляют Селим Ай ("Коньяспор"), Константин Будеску ("Стяуа"), Мемфис Депай ("Лион"), Доминик Прокоп ("Аустрия"), Патрик Твумаси ("Астана"), Родриго Гало (АЕК) и Дэви Зельке ("Герта").

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник футбольного клуба " Шахтер" Пауло Фонсека рассказал о деталях получения бразильским хав-бэком украинского гражданства.