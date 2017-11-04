01:00 04.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Буяльский главный претендент на звание игрока недели

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский номинирован на звание лучшего футболиста недели по версии Лиги Европы.

Буяльский главный претендент на звание игрока недели

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Эксперты высоко оценили решающий гол, который хав-бэк реализовал в ворота швейцарского "Янг Бойз", однако его коллега Марлос также в списке возможных получателей престижной награды. Он отметился шикарным дублем в матче против недирландского "Фейенорда".

Конкуренцию нашим ребятам составляют  Селим Ай ("Коньяспор"), Константин Будеску ("Стяуа"), Мемфис Депай ("Лион"), Доминик Прокоп ("Аустрия"), Патрик Твумаси ("Астана"), Родриго Гало (АЕК) и Дэви Зельке ("Герта").

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник футбольного клуба " Шахтер" Пауло Фонсека рассказал о деталях получения бразильским хав-бэком украинского гражданства.


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