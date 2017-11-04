Украина поднялась в рейтинге УЕФА

Таких результатов украинские футболисты смогли добиться благодаря победам киевского "Динамо" над швейцарским "Янг Бойз" и донецкого "Шахтера" над "Фейенордом" со счетом - 3:1. Сейчас сине-голубые находятся на восьмой строчке и имеют 38 очков в своем активе, обогнав Бельгию, которая на своем счету держит все те же 37 очков.

Примечательно, что украинцы имеют схожее количество баллов, что и немцы, однако в текущем сезоне Еврокубка в рейтинге осталось всего лишь три наших команды, в противовес шестерым немецким клубам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", среди команд топ-уровня рейтинга УЕФА на данный момент следующие ротации - Италия обогнала Германию в борьбе за третье место - 65 очков против 64 очков очков.