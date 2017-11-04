В "Антверпене" погиб бельгийский футболист

Лобанзо потерял сознание во время тренировки на поле, игрок после нескольких пробежек по стадиону остановился и упал. Медперсонал пытался оказать футболисту первую помощь, его отвезли в специальную спортивную клинику, однако спасти молодого спортсмена не удалось.

Руководство клуба искренне выражает свое соболезнование по поводу гибели Лобанзо перед родителями и родственниками футболиста и берет на себя все затраты за ритуальные услуги.

Напомним, что бельгийской первенства "Антверпен" после 13 туров занимает пятое место в турнирной таблице. На его счету лишь 20 очков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бельгийский " Андерлехт" отказался от услуг главного тренера команды Рене Вайлера.