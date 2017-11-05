02:00 05.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Яремчук забил гол-престиж в чемпионате Бельгии

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук дебютировал в своем первом поединке в составе бельгийского клуба. Об этом передает официальный сайт команды.

Яремчук забил гол-престиж в чемпионате Бельгии

В рамках 14-го тура национального чемпионата Бельгии Роман Яремчук вышел на поле в поединке против "Стандарта".  Футболист отметился шикарной реализацией гола в одно касание, ему навесил под удар снаряд его колеега, после чего украинец просто перенаправил мяч в ворота голкипера соперника.

Как выяснилось, в составе "Стандарта" есть еще один украинец Валерий Лучкевич, однако главный тренер "Генты" не пустил его на поле, решив оставить игрока на скамейке запасных. На данный момент в турнирной таблице "Гент" с 16 баллами на 11-й позиции. "Стандарт" имеет 19 баллов и восьмую строчку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Роман Яремчук решил уйти из "Динамо" и перейти в "Генту" на правах аренды.


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