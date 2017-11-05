Шевченко проводит очередные кадровые ротации

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал еще троих игроков перед товарищеским матчем со сборной Словакии. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Сообщается, что все три игрока ранее играли за молодежный состав сборной. Это защитник Александр Сваток с луганской "Зари", Артем Шабанов из донецкого "Олимпика" и полузащитник львовских "Карпат" Сергей Мякушко. Такое решения наставник решил принять после того, как было решено отправить на больничную койку защитника Ярослава Ракицкого, который получил травму колена. Боль в колене усугубилась после матча с киевским "Динамо".
Наибольший опыт из футболистов имеет 24-летний Мякушко, который, защищал цвета юношеской (U-19) и молодежной сборных (22 игры общем, 1 гол за U-21).
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Словацкой футбольной федерации подтвердили информацию о том, что футбольный спарринг пройдет на "Арене Львов".