Шевченко проводит очередные кадровые ротации

Сообщается, что все три игрока ранее играли за молодежный состав сборной. Это защитник Александр Сваток с луганской "Зари", Артем Шабанов из донецкого "Олимпика" и полузащитник львовских "Карпат" Сергей Мякушко. Такое решения наставник решил принять после того, как было решено отправить на больничную койку защитника Ярослава Ракицкого, который получил травму колена. Боль в колене усугубилась после матча с киевским "Динамо".

Наибольший опыт из футболистов имеет 24-летний Мякушко, который, защищал цвета юношеской (U-19) и молодежной сборных (22 игры общем, 1 гол за U-21).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Словацкой футбольной федерации подтвердили информацию о том, что футбольный спарринг пройдет на "Арене Львов".