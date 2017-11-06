"Динамо" дома минимально обыграло "Ворсклу"

Столичный клуб принимал полтавскую "Ворсклу". Матч закончился победой хозяев поле со счетом 2:1.

В течение пяти минут первой половины "динамовцы" оформили значительный задел. Розыгрыш штрафного завершился скидкой головой Мбокани и ударом Буяльского. Голкипер Ткаченко отбил мяч у себя и первый на добивании сыграл Мораес.

Однако уже на 30 минуте навес Гармаша закончился голом ударом головой Буяльского и счет удвоился.

После перерыва гостям удалось таки забить один гол в ворота киевлян усилиями Чеснакова. Таким образом, в турнирной таблице "бело-синие" теперь находятся на второй строчке с 29 очками. Вместе с тем "Ворскла", у которой это уже четвертое подряд поражение, находится на пятом уровень.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичное "Динамо" в четверг, 2 ноября, обыграло "Янг Бойз" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоялся в Берне на "Стад де Сюисс" и завершился со счетом 1:0.