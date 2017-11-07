"Вест Хэм" уволил Билича с поста главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Таким образом, руководство английского клуба поблагодарило хорватского специалиста за 2,5 года работ и попрощались с Биличем. При этом имя нового главного тренера команды "Вест Хэм" пообещали объявить в течение ближайших нескольких дней. Также руководство клуба считает, что экс-тренеру "Вест Хэма" необходимо двигаться вперед и реализовывать амбиции клуба.

Вместе с Биличем из клуба ушли еще четыре члена тренерского штаба.

Добавим, что "Вест Хэм" в 11 турах чемпионата Англии набрал девять очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне команда стала 11-й в Премьер-лиге.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду заявил, что его устраивают условия действующего контракта с "Реалом". Поэтому, португальский футболист не собирается в ближайшие время переподписывать соглашение.