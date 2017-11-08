09:25 08.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение фанатов

Международная федерация футбола оштрафовала на 39 тысяч франков за поведение болельщиков на матчах против сборных Косово и Хорватии. 

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение фанатов

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Как отмечается, 35 тысяч франков штрафа наложены за поведение фанатов во время домашнего матча против Хорватии. Тогда на трибунах были оскорбительные баннеры, использовались лазеры, а сами болельщики скандировали запрещенные лозунги.

В свою очередь еще 4 тысяч франков штрафа – за запрещенные кричалки за матче в гостевом матче в Косово. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международная футбольная федерация назвала 11 футболистов, которые могли бы составить "идеальную" команду. В частности, футболисты были выбраны по критерию их игрового амплуа и результативности, которую они демонстрируют на своих позициях. 


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