17:54 08.11.2017 | Футбол | Новости
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"ПСЖ" продаст двух футболистов

УЕФА может вскоре исключить клуб "ПСЖ" из Лиги чемпионов.

Известно, что французский "Пари Сен-Жермен" будет вскоре вынужден расстаться со своими двумя полузащитниками Анхелем Ди Марией, а также с Лукасом Моура – это произойдет в зимнее трансферное окно. Эта информация уже была распространена BFMTV.

Известно, что парижский клуб вскоре может получить трудности в соблюдении правил финансового фэйр-плей – и это может произойти уже в сезоне-2017/18. Для соответствия всем нормам финансового фэйр-плей данный клуб вынужден получить от продажи игроков около 80 миллионов евро – в период зимнего трансферного окна.

Как сообщал УРА-Информ, "ПСЖ" подозревают в махинациях – в период трансферного окна.


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