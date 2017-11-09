16:19 09.11.2017 | Футбол | Новости
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Янг Бойз продлил контракт с Хюттером

Швейцарский футбольный клуб "Янг Бойз" продолжает сотрудничество с главным тренером команды Адольфом Хюттером. 

Янг Бойз продлил контракт с Хюттером

Об этом информирует официальный сайт клуба из Берна.

Как отмечается, новый контракт с австрийским специалистом рассчитано до лета 2019 года. 
 
Вместе с Хюттером "молодые парни" за два года дважды выходили в групповой раунд Лиги Европы, а также лидируют в текущем розыгрыше чемпионата Швейцарии после 14 туров. 
 
Также вместе с 47-летним главным тренером швейцарский клуб проходил донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставник украинской сборной  Андрей Шевченко пообещал, что команда в ближайшие время выйдет в финальную часть чемпионата Европы, а именно в 2020 году.


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