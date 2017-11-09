Янг Бойз продлил контракт с Хюттером

Об этом информирует официальный сайт клуба из Берна.

Как отмечается, новый контракт с австрийским специалистом рассчитано до лета 2019 года.



Вместе с Хюттером "молодые парни" за два года дважды выходили в групповой раунд Лиги Европы, а также лидируют в текущем розыгрыше чемпионата Швейцарии после 14 туров.



Также вместе с 47-летним главным тренером швейцарский клуб проходил донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставник украинской сборной Андрей Шевченко пообещал, что команда в ближайшие время выйдет в финальную часть чемпионата Европы, а именно в 2020 году.