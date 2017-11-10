Фанаты готовы попрощаться с Хави

Футболист заявил, что для него текущий сезон станет последним, так как, по его словам, он уже давно уступает молодым спортсменам и продолжает все время регрессировать, особенно это стало заметно в период игры в Катаре. Хави утверждает, что ему стало все время труднее восстанавливаться после травм, выходить на поле со свежими силами, а также полностью отыгрывать два тайма.

"Я готовлюсь заканчивать свою карьеру игрока, однако планирую получить тренерскую лицензию и оставаться на поле уже в новом амплуа, в любом случае для меня футбол - это жизнь", - отметил испанский полузащитник.

Примечательно, что в качестве игрока "Барселоны" 8-кратный чемпион Испании провел более 500 игр в период с 1998 по 2015 годы и отметился 58 голами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Испании в рамках отборочных игр на Чемпионат мира 2018 года "порвала" сборную Лихтенштейна.