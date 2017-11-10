Украина смогла одолеть сборную Словакии с перевесом в один мяч

Об этом передает "Футбол-1".

Матч, как и было согласовано ранне, состоялся на "Арене Львов", так что у наших ребят была серьезная фанатская поддержка. Начало первого тайма началось с плохой ноты для украинцев, так как уже на девятой минуте отметился Штетина, однако украинцы быстро подсобрались и взяли мяч под свой контроль. В результате Андрей Ярмоленко под конец первого тайма сравнял счет.

Во втором тайме ситуация на поле была напряженной до самой середины тайма, пока Коноплянка не разыграл мяч в одно касание снаряд в центре поля не добрался до штрафной, где засадил мяч победный гол в ворота соперника. Защита словенцев не смогла остановить стремительный кульбит наших футболистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Словацкой футбольной федерации подтвердили информацию о том, что футбольный спарринг пройдет на "Арене Львов", в ФФУ сомневались в месте проведения матча.