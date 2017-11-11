12:42 11.11.2017 | Футбол | Новости
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Экс-главу ФИФА обвиняют в сексуальных домогательствах

Американская футболистка Хоуп Соло заявила, что отставной глава Международной футбольной организации ФИФА домогался ее в 2013 году.

Экс-главу ФИФА обвиняют в сексуальных домогательствах

Об этом передает ВВС.

Футболистка утверждает, что Блаттер схватил ее за пятую точку во время вручения награды "Золотой мяч" в недалеком 2013 году. Блаттер, в свою очередь, не отрицает этого инцидента и называет его довольно смехотворным, так как он - 81-летний пожилой человек на имел никаких дальнейших намерений по поводу женского голкипера.

Хоуп утверждает, что раньше не могла выйти в публику с подобными заявлениями, так как это грозило ее спортивной карьере. Футболистка также утверждает, что домогательства широко распространены в мире женского футбола, а на только в Голливуде.

Напомним, что Блаттер возглавлял ФИФА на протяжении 17 лет - до коррупционного скандала в 2015 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная федерация футбола оштрафовала на 39 тысяч франков за поведение болельщиков на матчах против сборных Косово и Хорватии.


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